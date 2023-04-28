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Sports

Alexandria area sports schedule for April 28, 2023

Alexandria area baseball, track and field, softball, boys golf, and boys tennis for Friday, April 28, 2023.

EP Sports
Michael Flippo - stock.adobe.com
Sam Stuve
By Sam Stuve
April 28, 2023 at 10:26 AM

BASEBALL -
Brandon-Evansville vs. Hancock, 4 p.m. (DH)
Parkers Prairie vs. New York Mills, 4 p.m. (DH)
Ashby vs. West Central Area, 4:30 p.m.
Osakis vs. Upsala-Swanville, 4:30 p.m.
Minnewaska vs. New London-Spicer, 4:30 p.m.
Alexandria vs. Hibbing, 5 p.m.

BOYS GOLF -
Minnewaska at New London-Spicer meet, 11 a.m.

BOYS TENNIS -
Osakis at Fergus Falls, 2 p.m.
Alexandria at Moorhead, 4 p.m.
Minnewaska vs MACCRAY, 4:30 p.m.

SOFTBALL -
Parkers Prairie at Upsala, 4 p.m.
West Central Area vs Melrose, 4 p.m. (DH)
Osakis vs. Pillager, 4:30 p.m.

TRACK AND FIELD - 
Ashby-Brandon-Evansville, Osakis, Parkers Prairie, at Hamline Meet, 4 p.m.

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Sam Stuve
By Sam Stuve
Sam Stuve covers a variety of sports in the Douglas County area. He also is assigned to do some news stories as well.
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