Alexandria area sports schedule for April 28, 2023
Alexandria area baseball, track and field, softball, boys golf, and boys tennis for Friday, April 28, 2023.
BASEBALL -
Brandon-Evansville vs. Hancock, 4 p.m. (DH)
Parkers Prairie vs. New York Mills, 4 p.m. (DH)
Ashby vs. West Central Area, 4:30 p.m.
Osakis vs. Upsala-Swanville, 4:30 p.m.
Minnewaska vs. New London-Spicer, 4:30 p.m.
Alexandria vs. Hibbing, 5 p.m.
BOYS GOLF -
Minnewaska at New London-Spicer meet, 11 a.m.
BOYS TENNIS -
Osakis at Fergus Falls, 2 p.m.
Alexandria at Moorhead, 4 p.m.
Minnewaska vs MACCRAY, 4:30 p.m.
SOFTBALL -
Parkers Prairie at Upsala, 4 p.m.
West Central Area vs Melrose, 4 p.m. (DH)
Osakis vs. Pillager, 4:30 p.m.
TRACK AND FIELD -
Ashby-Brandon-Evansville, Osakis, Parkers Prairie, at Hamline Meet, 4 p.m.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT