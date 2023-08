Public Notice The Board of Commissioners in and for the County of Douglas, State of Minnesota, met in Regular Session this 12th day of July 2023. The full text is available for public inspection at https://www.douglascountymn.gov/minutes or in the County Coordinator Department. To pay bills in the amount of $37,488,482.63 as follows: VENDOR NAME COUNT AMOUNT OTHER VENDORS 509 $ 217,070.13 ALEXANDRIA SENIOR CENTER $ 5,000.00 ALEXANDRIA TWP TREASURER $ 460,110.21 ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE INC. $ 24,645.17 ADVANCED IRRIGATION AND HYDROSEEDING INC $ 18,000.00 ALEXANDRIA AREA ECONOMIC DEVELOPMENT $ 25,000.00 ALEXANDRIA CITY CLERK-TREAS $ 5,364,967.91 ALEXANDRIA ELECTRIC $ 10,869.10 ALEXANDRIA HRA $ 163,353.96 ALEXANDRIA LAKE AREA SANITARY DISTRICT $ 111,151.57 ALEXANDRIA LAKES AREA CHAMBER $ 4,000.00 ALEXANDRIA LIGHT & POWER $ 25,728.86 ALEXANDRIA MOTOR COMPANY $ 26,250.00 ALOMERE HEALTH $ 12,173.88 AMAZON.COM $ 2,388.33 ANOKA COUNTY TREASURY OFFICE $ 2,650.00 ARVIG $ 9,620.96 BELLE RIVER TWP TREASURER $ 55,678.42 BRANDON CITY CLERK*TREASURER $ 182,684.89 BOB WALSH ENTERPRISES LLC $ 42,380.80 BRANDON TOWNSHIP TREASURER $ 172,177.67 BREMER BONDS & INTEREST $ 1,281,398.69 CARLOS CITY TREASURER $ 113,255.03 CARLOS TOWNSHIP TREASURER $ 227,170.97 CBHH-ALEXANDRIA-491 $ 21,840.00 CENTERPOINT ENERGY $ 2,132.08 CENTRAL LAKES HOUSING LLC $ 2,327.00 CENTRAL MINNESOTA ELDER NETWORK $ 10,000.00 CENTRAL MN MENTAL HEALTH CENTER $ 3,600.00 CENTRAL SPECIALTIES INC $ 3,744,220.82 COUNTIES PROVIDING TECHNOLOGY $ 13,636.00 DEPARTMENT OF TRANSPORTATION $ 10,728.55 DOUG CO SOIL & WATER CONS DIST $ 134,959.00 DOUGLAS CO AGRICULTURAL ASSN $ 20,000.00 DOUGLAS COUNTY HISTORICAL SOCIETY $ 17,000.00 DOUGLAS COUNTY HRA $ 488,758.19 DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES $ 48,598.09 DOUGLAS COUNTY AUDITOR-TREASURER $ 16,557,320.22 DOUGLAS COUNTY DAC $ 6,504.63 DOUGLAS COUNTY PUBLIC WORKS $ 9,900.00 VENDOR#XX18 $ 4,302.80 DTN, LLC $ 2,076.00 DW JONES MANAGEMENT INC $ 4,448.00 EVANSVILLE CITY TREASURER $ 182,671.13 EVANSVILLE TWP TREASURER $ 66,448.44 ENTERPRISE FLEET MANAGEMENT TRUST $ 13,481.30 VENDOR NAME COUNT AMOUNT EXPLORE ALEXANDRIA TOURISM $ 4,300.00 FORADA CITY TREASURER $ 73,791.91 FERGUSON ASPHALT PAVING, INC $ 28,724.00 FORENSIC NURSING HOME $ 2,718.70 G & R CONTROLS, INC $ 2,156.50 GARFIELD CITY TREASURER $ 93,639.18 GEO-COMM, INC $ 2,194.00 GERARD TREATMENT PROGRAMS $ 12,772.00 HANCOCK CONCRETE PRODUCT,LLC $ 28,804.05 HOLMES CITY TWP TREASURER $ 96,506.28 HUDSON TOWNSHIP TREASURER $ 351,969.35 HEARTLAND GIRL’S RANCH $ 10,106.00 VENDOR#XX37 $ 3,404.16 IDA TOWNSHIP TREASURER $ 492,630.63 ISD 206 $ 156,782.73 ISD 213 $ 11,827.53 ISD 2342 $ 5,769.84 ISD 2908 BRANDON-EVANSVILLE SCHOOL $ 35,207.86 ISD 547 $ 5,804.63 JMD MANUFACTURING, INC $ 2,162.50 VENDOR#XX69 $ 2,432.64 JOHNSON CONTROLS INC $ 17,772.50 KENSINGTON CITY TREASURER $ 34,248.90 KENSINGTON SANITARY DISTRICT $ 36,196.69 KRIS ENGINEERING INC $ 71,786.10 KERN & TABERY INC $ 365,448.70 KNIFE RIVER CORPORATION-NORTH CENTRAL $ 260,293.25 KRONOS SAASHR INC $ 6,197.31 LA GRAND TOWNSHIP TREASURER $ 812,496.04 LAKE MARY TWP TREASURER $ 257,153.68 LAKES AREA HUMANE SOCIETY $ 12,000.00 LEAF VALLEY TWP TREASURER $ 148,977.78 LEE TILING & EXCAVATING, INC $ 4,439.48 LITTLE SAND GROUP HOME $ 10,311.84 LAKELAND MENTAL HEALTH CENTER $ 2,069.20 LAKES AREA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSN $ 111,175.46 LIND FAMILY FUNERAL SERVICES INC $ 3,200.00 LITTLE LEARNERS ACADEMY LLC $ 2,229.00 VENDOR#XX61 $ 3,392.64 LUND TOWNSHIP TREASURER $ 64,290.99 LUTHERAN SOCIAL SERVICES OF MN $ 2,376.50 MILLERVILLE CITY CLERK*TREASR $ 15,255.89 MILLERVILLE TWP TREASURER $ 95,754.15 MILTONA CITY TREASURER $ 115,015.07 MILTONA TWP TREASURER $ 362,477.54 MINNESOTA HIGHWAY SAFETY RESEARCH CENTER $ 2,940.00 MINNESOTA STATE TREASURER $ 3,087.36 MARCO TECHNOLOGIES LLC $ 3,577.45 MARK LEE EXCAVATING $ 4,500.00 MARTINSON SNOW SERVICES LLC $ 22,154.99 MATTRACKS INC $ 6,714.46 VENDOR NAME COUNT AMOUNT MCCARTEN LAW FIRM $ 3,850.00 MEDICAL DISPOSABLES CORP $ 4,740.00 MENARDS $ 6,003.32 MENDED INC $ 3,840.38 MINNESOTA COUNTIES COMPUTER COOPERATIVE $ 3,880.00 MINNESOTA DEPT OF REVENUE $ 18,367.03 MN DEPT OF FINANCE $ 14,041.50 MN DEPT OF REVENUE $ 47,624.34 MOE TOWNSHIP TREASURER $ 242,563.61 MOOSE LAKE RTC-462 $ 2,179.61 MORTON BUILDINGS, INC. $ 5,000.00 VENDOR#XXX83 $ 15,293.85 NELSON CITY CLERK*TREASURER $ 23,773.66 NEOGOV $ 18,259.17 NORTH CENTRAL INTERNATIONAL OF ALEX LLC $ 3,511.80 NORTHWESTERN MN JUVENILE CENTER $ 8,990.00 ORANGE TOWNSHIP TREASURER $ 54,870.44 OSAKIS CITY CLERK*TREASURER $ 481,643.75 OSAKIS ECONOMIC DEVELOPMENT COMMISSION $ 2,346.00 OSAKIS TWP TREASURER $ 169,522.41 OSAKIS LAKE ASSOCIATION $ 11,000.00 OXCYON INC $ 13,500.00 PARENT ADVOCATES LLC $ 3,550.00 PATHFINDER TRAIL BUILDING $ 20,063.20 POPE DOUGLAS SOLID WASTE $ 1,222,418.99 PRAIRIE LAKES YOUTH PROGRAMS $ 10,921.63 PRESBYTERIAN FAMILY FOUNDATION (PFF) $ 2,436.45 PROSWEEP INC $ 3,400.00 RDO EQUIPMENT COMPANY $ 218,246.00 RAINBOW RIDER TRANSIT $ 60,528.22 REM CENTRAL LAKES INC $ 4,171.87 RUNESTONE AREA EDUC DIST, ISD #6014 $ 7,283.02 RUNESTONE ELECTRIC ASSOCIATION $ 4,031.33 RURAL MINNESOTA CEP INC $ 24,339.09 SAUK RIVER WATERSHED DISTRICT $ 33,328.78 SOLEM TOWNSHIP TREASURER $ 28,726.09 SPRUCE HILL TWP TREASURER $ 65,937.83 STATE OF MINNESOTA $ 34,465.69 VENDOR#XX64 $ 2,020.20 SHI INTERNATIONAL CORP $ 14,343.69 SHUTTER’S TIRE & AUTO INC $ 3,095.41 SPLIT ROCK STUDIOS $ 23,031.00 THOMSON REUTERS-WEST PAYMENT CENTER $ 8,147.16 TWO PINES RESOURCE GROUP LLC $ 6,000.00 URNESS TOWNSHIP TREASURER $ 54,160.82 UTOPIA SOILS LLC $ 92,305.08 VALLEY LAKE BOYS HOME INC $ 7,750.00 VENDOR#XX14 $ 2,145.13 VERIZON WIRELESS $ 4,088.06 VIKINGLAND COMMUNITY SUPPORT PROGRAM,INC $ 7,000.00 VILLAGE RANCH INC $ 6,732.58 VENDOR NAME COUNT AMOUNT WEST CENTRAL INITIATIVE $ 44,900.00 WEST CENTRAL MN PETROLEUM LLC $ 51,417.73 WEST CENTRAL REGIONAL JUV CTR $ 38,294.00 VENDOR#XXX52 $ 6,400.97 VENDOR#XX09 $ 5,747.71 ZIEGLER, INC $ 3,232.77 ZOHO CORPORATION $ 5,105.00 GRAND TOTAL $ 37,488,482.63 Motion carried. (Aug. 4, 2023) 246767