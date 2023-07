Public Notice The Board of Commissioners in and for the County of Douglas, State of Minnesota, met in Regular Session this 14th day of June 2023. The full text is available for public inspection at https://www.douglascountymn.gov/minutes or in the County Coordinator Department. To pay bills in the amount of $14,336,406.25 as follows: VENDOR NAME COUNT AMOUNT OTHER VENDORS 518 $ 206,376.57 ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE INC. $ 24,459.92 ALEXANDRIA AREA YMCA $ 24,850.00 ALEXANDRIA LIGHT & POWER $ 25,895.44 ALEXANDRIA TECHNICAL & COMMUNITY COLLEGE $ 5,330.85 ALOMERE HEALTH $ 6,639.64 VENDOR #XX69 $ 5,080.00 AMAZON.COM $ 6,441.80 VENDOR #XX88 $ 6,829.39 BARRETT AGRI INC $ 4,740.00 VENDOR #XX18 $ 3,252.44 CARLOS CITY TREASURER $ 8,437.50 CARR’S TREE SERVICE, INC. $ 30,000.00 CENTEC CAST METAL PRODUCTS $ 2,390.65 CENTERPOINT ENERGY $ 6,585.72 CENTRAL LAKES MENTAL HEALTH LLC $ 3,000.00 CENTRAL MN MENTAL HEALTH CENTER $ 3,600.00 CENTRAL SPECIALTIES INC $ 997,053.01 COLE PAPERS INC $ 2,683.08 CONCEPT SEATING DIVISION $ 6,207.00 COOK’S DIRECT $ 4,129.61 COUNTIES PROVIDING TECHNOLOGY $ 6,818.00 CREMATION SOCIETY OF MINNESOTA $ 2,868.00 DOUGLAS CO AREA TRAILS ASSN $ 7,369.66 DOUGLAS CO CHILDREN’S MH COLLABORATIVE $ 29,976.00 DAWN M. WEBER ATTORNEY AT LAW PA $ 7,250.00 DELL MARKETING L.P. $ 17,220.36 DEPARTMENT OF CORRECTIONS $ 261,809.09 DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES $ 127,135.29 DEPT OF HUMAN SERVICES-MEC2 $ 3,320.00 DOUGLAS COUNTY DAC $ 5,902.89 DOUGLAS COUNTY PUBLIC WORKS $ 16,148.52 DOUGLAS COUNTY SHERIFF’S OFFICE $ 8,592.92 VENDOR #XX18 $ 4,164.00 VENDOR #XX82 $ 2,451.39 DUTCHER LAW OFFICE LLC $ 7,237.10 ESS BROTHERS & SONS, INC. $ 2,400.00 VENDOR #XX76 $ 3,166.20 ENTERPRISE FLEET MANAGEMENT TRUST $ 54,092.41 ERICKSON FAMILY IRREVOCABLE TRUST $ 13,676.13 FARMERS UNION OIL CO $ 3,224.82 FARSTAD OIL, INC $ 23,513.74 FORENSIC NURSING HOME $ 2,367.90 GERARD TREATMENT PROGRAMS $ 12,360.00 HIWAY AMOCO, INC. $ 9,836.46 HVEZDA EXCAVATING $ 4,800.00 VENDOR NAME COUNT AMOUNT HEARTLAND GIRL’S RANCH $ 9,780.00 VENDOR #XX37 $ 3,191.40 I.T. SOLUTIONS OF MINNESOTA LLC $ 16,912.00 IDA LAKE ASSOCIATION $ 4,500.00 ISD 206 $ 9,359,791.15 ISD 213 $ 507,057.48 ISD 2149 $ 14,297.03 ISD 2342 $ 167,396.08 ISD 2908 BRANDON-EVANSVILLE SCHOOL $ 1,168,384.67 ISD 547 $ 289,766.59 JUETTNER MOTORS $ 2,373.81 KLIMEK BROS WELL DRILLING INC $ 8,958.00 KAPPMEYER LAW PLLC $ 2,876.05 KNOW INK $ 7,250.00 KRONOS SAASHR INC $ 6,048.09 LANDTEAM INCORPORATED $ 5,580.00 LITTLE SAND GROUP HOME $ 9,979.20 LAKE ANDREW ASSOCIATION $ 7,500.00 LAKE IRENE PRESERVATION ASSOCIATION $ 15,000.00 LAKELAND MENTAL HEALTH CENTER $ 127,181.70 LERETA LLC $ 3,736.00 LIMNOPRO AQUATIC SCIENCE INC $ 10,000.00 LITTLE LEARNERS ACADEMY LLC $ 2,318.00 VENDOR #XX61 $ 3,283.20 M-R SIGN COMPANY, INC. $ 20,982.34 MID STATES HYDRAULIC & MACHINE INC. $ 2,573.78 MINNSOTA REVENUE $ 2,174.27 MARTINSON SNOW SERVICES LLC $ 5,106.40 MENARDS $ 2,436.38 MENDED INC $ 2,958.40 MIDPOINT TECHNOLOGY INC. $ 99,962.46 VENDOR #XX92 $ 2,150.00 MINNESOTA COUNTIES COMPUTER COOPERATIVE $ 7,277.60 MOOSE LAKE RTC-462 $ 2,109.30 MORRIS ELECTRONICS INC $ 4,133.00 MSOP-MN SEX OFFENDER PROG-462 $ 14,800.50 NUTRIEN AG SOLUTIONS, INC. $ 19,194.88 NEXUS-MILLE LACS FAMILY HEALING $ 7,621.88 NOREX INC $ 2,300.00 NORTH CENTRAL INTERNATIONAL OF ALEX LLC $ 4,025.66 NORTHWESTERN MN JUVENILE CENTER $ 3,770.00 PITNEY BOWES INC. $ 9,217.00 PRECISION ROADWAY SERVICES LLC. $ 32,077.50 PARENT ADVOCATES LLC $ 3,200.00 PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP $ 90,275.00 PRAIRIE LAKES YOUTH PROGRAMS $ 10,571.63 RAINBOW RIDER TRANSIT $ 4,844.57 RATWIK ROSZAK & MALONEY PA $ 2,160.00 REM CENTRAL LAKES INC $ 7,672.29 ROB’S AUTO BODY INC $ 2,666.60 RUNESTONE AREA EDUC DIST, ISD #6014 $ 4,183.04 VENDOR NAME COUNT AMOUNT RUNESTONE ELECTRIC ASSOCIATION $ 4,892.56 RURAL MINNESOTA CEP INC $ 15,104.45 SWANSTON EQUIPMENT CORPORATION $ 4,800.00 SERVICEMASTER OF THE LAKES AREA $ 14,372.51 SOLITUDE LAKE MANAGEMENT, LLC. $ 7,000.00 SPLIT ROCK STUDIOS $ 2,577.00 STREICHER’S $ 2,666.64 TAPCO $ 3,498.65 VALLEY LAKE BOYS HOME INC $ 7,500.00 VERTIV SERVICES INC $ 6,651.00 VIKINGLAND COMMUNITY SUPPORT PROGRAM,INC $ 7,000.00 VILLAGE RANCH INC $ 6,515.40 WIDSETH SMITH NOLTING & ASSC $ 26,840.00 WEST CENTRAL MN PETROLEUM LLC $ 28,509.90 WEST CENTRAL REGIONAL JUV CTR $ 41,352.44 WHITE CAP LP $ 6,275.00 VENDOR #XX09 $ 5,562.30 GRAND TOTAL $ 14,336,406.25 Motion carried. (July 19, 2023) 241970