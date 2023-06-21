Public Notice The Board of Commissioners
Public Notice The Board of Commissioners in and for the County of Douglas, State of Minnesota, met in Regular Session this 16th day of May 2023. The full text is available for public inspection at https://www.douglascountymn.gov/minutes or in the County Coordinator Department. To pay bills in the amount of $1,450,378.06 as follows: VENDOR NAME COUNT AMOUNT OTHER VENDORS 451 $ 176,914.39 ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE INC. $ 24,459.92 ALEXANDRIA ELECTRIC $ 14,528.61 ALEXANDRIA LIGHT & POWER $ 10,863.08 ALEXANDRIA PUBLIC SCHOOLS $ 7,047.45 ALOMERE HEALTH $ 9,917.33 ANDERSON FUNERAL HOME LLC $ 6,400.00 ANOKA COUNTY TREASURY OFFICE $ 4,525.00 ARAMARK SERVICES INC $ 48,791.80 ARNQUIST CARPETSPLUS COLORTILE $ 17,587.14 BEST WESTERN $ 2,105.19 VENDOR#XX86 $ 2,110.68 CARLSON COUNSELING & CONSULTING $ 3,600.00 CENTERPOINT ENERGY $ 3,504.40 CENTRAL LAKES MENTAL HEALTH LLC $ 4,486.50 CENTRAL MN MENTAL HEALTH CENTER $ 2,510.00 CLEARGOV INC. $ 24,900.00 CORELOGIC CENTRALIZED REFUNDS $ 12,548.00 DOUGLAS CO AREA TRAILS ASSN $ 36,848.32 DELL MARKETING L.P. $ 7,813.35 DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES $ 111,017.24 DEPT OF HUMAN SERVICES-MEC2 $ 6,640.00 DOUGLAS COUNTY ATTORNEY $ 9,565.82 DOUGLAS COUNTY AUDITOR-TREASURER $ 2,578.18 DOUGLAS COUNTY DAC $ 6,785.55 DOUGLAS COUNTY SHERIFF’S OFFICE $ 10,447.20 VENDOR#XX18 $ 4,302.80 ENTERPRISE FLEET MANAGEMENT TRUST $ 29,699.66 VENDOR#XXX67 $ 2,205.12 FORUM COMMUNICATIONS COMPANY $ 2,932.33 GERARD TREATMENT PROGRAMS $ 4,914.78 GLENDE-NILSON FUNERAL HOME INC $ 3,200.00 HEARTLAND GIRL’S RANCH $ 16,340.00 HORIZON PUBLIC HEALTH $ 65,999.50 VENDOR#XX37 $ 3,141.85 INTERSTATE POWER SYSTEMS INC $ 116,200.00 VENDOR#XX22 $ 5,000.00 VENDOR#XX90 $ 2,441.67 LITTLE SAND GROUP HOME $ 10,977.12 LITTLE LEARNERS ACADEMY LLC $ 8,022.00 VENDOR#XX61 $ 6,671.20 LUTHERAN SOCIAL SERVICE OF MINNESOTA $ 5,665.72 MARTIN-MCALLISTER CONSULTING $ 2,500.00 MINNESOTA COUNTY ATTORNEYS ASSN $ 2,145.00 MINNESOTA DEPT OF TRANSPORTATION $ 78,689.31 MARTINSON SNOW SERVICES LLC $ 6,393.60 VENDOR NAME COUNT AMOUNT MENDED INC $ 6,895.90 MERIDIAN SERVICES INC $ 2,390.62 MINNESOTA DEPT OF REVENUE $ 66,674.19 MINNESOTA POLLUTION CONTROL AGENCY $ 2,231.18 MN DEPT OF FINANCE $ 9,077.50 MN DEPT OF REVENUE $ 51,502.04 MOOSE LAKE RTC-462 $ 2,179.61 MORRIS ELECTRONICS INC $ 4,464.00 MSOP-MN SEX OFFENDER PROG-462 $ 15,293.85 NEXUS-MILLE LACS FAMILY HEALING $ 8,438.51 VENDOR#XXX52 $ 2,753.07 PARENT ADVOCATES LLC $ 3,300.00 PRAIRIE LAKES YOUTH PROGRAMS $ 10,921.63 RAINBOW RIDER TRANSIT $ 4,886.90 REM CENTRAL LAKES INC $ 3,115.48 RUNESTONE AREA EDUC DIST, ISD #6014 $ 7,149.16 RUNESTONE ELECTRIC ASSOCIATION $ 2,292.54 RURAL MINNESOTA CEP INC $ 16,395.82 ST PETER RTC-472 $ 3,075.20 SERVICEMASTER OF THE LAKES AREA $ 3,748.62 SHI INTERNATIONAL CORP $ 3,135.39 SHUTTER’S TIRE & AUTO INC $ 2,453.92 TRADESMEN CONSTRUCTION, INC/THE $ 72,607.44 THOMSON REUTERS-WEST PAYMENT CENTER $ 3,289.71 TOWMASTER, INC $ 109,138.00 VALLEY LAKE BOYS HOME INC $ 7,750.00 VERIZON WIRELESS $ 3,777.57 VIKINGLAND COMMUNITY SUPPORT PROGRAM,INC $ 7,000.00 VILLAGE RANCH INC $ 6,732.58 WIDSETH SMITH NOLTING & ASSC $ 17,080.00 WEST CENTRAL MINNESOTA COMMUNITY ACTION $ 9,500.00 WEST CENTRAL REGIONAL JUV CTR $ 20,959.00 WHITING/DOUG $ 3,232.18 VENDOR#XX09 $ 4,035.89 ZIEGLER, INC $ 6,963.75 GRAND TOTAL $ 1,450,378.06 Motion carried. (June 21, 2023) 234728