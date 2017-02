Wrestling: Raiders end regular season on high note

Five Raiders won both of their matchups on the day.

Quinn Kern pinned Border West's Mark McCarthy in 1 minute, 38 seconds and beat Breckenridge sophomore Zach Haire in a 5-1 decision.

Freshman Chase Graba stole a 9-7 overtime decision over Cedric Barnes and pinned Jeremy Stack in 45 seconds, while Devin Dean picked up a pin and a 9-2 decision win.

Zack Waln and Dylan Truax each pinned both of their opponents.

Brock Peterson took a major decision win in the 106 over Buccaneers freshman Jace Olson and won his Breckenridge bout by forfeit.

Joseph Bake, Trever Arceneau and Carter Rokes also had wins for the Raiders.

Bertha-Hewitt-Verndale-Parkers Prairie 46 Border West 30

106: Peterson, Brock (BHVPP) over Olson, Jace (BW) (15-6 Maj Dec); 113: Kern, Quinn (BHVPP) over McCarthy, Mark (BW) (Fall 1:38); 120: Andrews, Dakota (BW) over Arceneau, Trever (BHVPP) (Fall 1:54); 126: Menge, Dylan (BW) over Forfeit (BHVPP); 132: Graba, Chase (BHVPP) over Barnes, Cedric (BW) (9-7 OT Dec); 138: Dean, Devin (BHVPP) over Conroy, James (BW) (9-2); 145: Hasbargen, Jacob (BW) over Olson, Zach (BHVPP) (Fall 1:37); 152: Deal, Issac (BW) over Bertram, Conner (BHVPP) (OT Fall 7:02); 160: Martinez, Jason (BW) over Rokes, Carter (BHVPP) (Fall 1:19); 170: Waln, Zack (BHVPP) over Dennis, Micheal (BW) (Fall 1:15); 182: Truax, Holton (BHVPP) over Nelson, Lance (BW) (Fall 1:34); 195: Baker, Joseph (BHVPP) over Hormann, Nathan (BW) (Fall 2:12); 220: Kimber, Ethan (BHVPP) over Forfeit, (BW); 285: Orlando, Craig (BHVPP) over Forfeit, (BW)

Bertha-Hewitt-Verndale-Parkers Prairie 51, Breckenridge 27

106: Brock Peterson (BHVPP) over (BREC) (Forfeit); 113: Quinn Kern (BHVPP) over Zach Haire (BREC) (5-1 Dec); 120: Dusty DeFries (BREC) over Jason Koehn (BHVPP) (Fall 1:18); 126: Trever Arceneau (BHVPP) over Dylan Pearson (BREC) (Fall 3:08); 132: Chace Graba (BHVPP) over Jeremy Stack (BREC) (Fall 0:45); 138: Devin Dean (BHVPP) over Carter Gilles (BREC) (Fall 2:57); 145: Zach Peterson (BREC) over Zach Olson (BHVPP) (Fall 0:42); 152: Mason Meyer (BREC) over Conner Bertram (BHVPP) (6-0 Dec); 160: Carter Rokes (BHVPP) over Austin Snobl (BREC) (Fall 1:49); 170: Mason Vig (BREC) over Derik Kimber (BHVPP) (Fall 3:00); Zack Waln (BHVPP) over Daniel Erlandson (BREC) (Fall 2:52); 195: Holton Truax (BHVPP) over Tanner Differding (BREC) (Fall 3:55); 220: Gabe Diaz (BREC) over Joseph Baker (BHVPP) (Fall 5:32); 285: Ethan Kimber (BHVPP) over (BREC) (Forfeit)